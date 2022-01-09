В Екатеринбурге противники QR-кодов вышли на пикет против цифровизации

В Екатеринбурге на пикет вышли противники QR-кодов. Люди с плакатами собираются на аллее у Дворца спорта. Как сообщают местные активисты, пикетирующие выступают не столько против QR-кодов о вакцинации, сколько против тотальной цифровизации населения: цифровых паспортов, электронного голосования и так далее.

На улице уже собрались люди с плакатами, на которых изображены местные чиновники. «Я против цифрового концлагеря, я сам в праве решать, как мне жить. Это все поле для мошенников», – заявляет один из активистов.

Сейчас на акцию протеста собрались около 50 человек.

«Я против цифрового паспорта, если произойдет авария на сервере, то кем я буду? Бумажные паспорта будут убирать. Я боюсь потеряться в этом цифровом мире», – отметила активистка с плакатом.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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