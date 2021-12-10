В День Конституции в Екатеринбурге пройдет экологический пикет

В воскресенье, 12 декабря, в 11:00 на Каменных Палатках в Екатеринбурге состоится пикет в защиту конституционного права горожан на благоприятную окружающую среду.

«Цель акции – привлечь внимание общественности к проблемам, за решение которых бьются «Добровольцы быстрого реагирования», «ЭкоДозор», «Мирные жители», «Скверы и парки» и другие общественно-экологические движения. Мы выступим против попыток застроить лесопарки (у нас их 15), наплевательского отношения к лесным и торфяным пожарам, разрушения системы лесного хозяйства», – сообщают в соцсетях организаторы.

Добавим, в этот же день в городе пройдут еще две протестные акции. В 14:00 в парке 50-летия ВЛКСМ состоится митинг против ликвидации общества «Мемориал» (организация признана иноагентом), а в 15:00 в парке имени Чкалова – пикет против QR-кодов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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