МОБ отправил QR-протест на окраину Екатеринбурга

В Екатеринбурге 12 декабря пройдет пикет против QR-кодов. Одним из организаторов акции выступает юрист Иван Волков, который пытался оспорить в суде губернаторский указ об антиковидных ограничениях. Волков пытался добиться разрешения провести массовый митинг в сквере у театра драмы, но министерство общественной безопасности одобрило только пикет на 100 человек и согласовало другую площадку – парк Чкалова на окраине города.

Напомним, активисты движения «Родительский надзор» ранее подавали заявку на проведение пикета 11 декабря в центре города, но им МОБ отказал. В качестве причины чиновники указали неблагоприятную эпидемиологическую обстановку.

Добавим, что 12 декабря в День Конституции в Юго-Западном районе пройдет еще одна акция. Защитники общества «Мемориал»* проведут митинг в парке 50-летия ВЛКСМ (более известном как «собачий парк»). Это публичное мероприятие также согласовано властями.

*организация признана иноагентом

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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