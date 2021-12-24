В Екатеринбурге пройдет четвертая акция против QR-кодов

Противники QR-кодов анонсировали очередной пикет в Екатеринбурге. Уличная акция состоится днем 26 декабря на площадке рядом с КРК «Уралец». Организаторы сообщили, что массовое мероприятие согласовано с министерством общественной безопасности Свердловской области.

«26 декабря – День восстания декабристов. Они одними из первых в нашей стране заговорили об ограничении самодержавной власти, о Конституции, о правах простых людей. Вопрос соблюдения основного закона страны и прав граждан по-прежнему остается очень актуальным. Мы живем с QR-кодами и принуждением к вакцинации отдельных категорий населения с октября. Большинство свердловчан не поддерживает эти меры, считает их малоэффективными против коронавируса и откровенно антиконституционными», – заявил один из организаторов акции Александр Лекомцев.

Напомним, в Свердловской области с 22 декабря по 20 января отменили вход в торговые центры по QR-кодам. В то же время, сертификаты вакцинации все еще обязательны при посещении других общественных мест: кафе, бары, рестораны, театры, музеи, выставки, фитнес-центры, кинотеатры вне ТЦ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»