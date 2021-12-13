Снеговики с плакатами, суды и обращения к Путину: как протестуют против QR-кодов в «предвыборных» регионах

На этой неделе в Госдуме должно начаться обсуждение законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах. Вчера, в День Конституции, в нескольких городах прошли пикеты против его принятия. Самыми активными оказались жители Екатеринбурга (Свердловская область) и Глазова (Республика Удмуртия). В обоих регионах в 2022 году состоятся выборы губернатора. Как в этих и других «предвыборных» регионах граждане пытаются донести свою позицию до властей, разбирался «Новый День».

В Удмуртии (губернатор Александр Бречалов) на вчерашний пикет пришли около 300 человек. Акция была согласована. Ее участники, как сообщает портал «Idel.Реалии» (призан иноагентом), приняли резолюцию «о недопустимости нарушения конституционных прав граждан, прописанных в антиконституционных законопроектах №17357-8 и №17358-8». По мнению активистов, принятие этих законопроектов приведет к сегрегации общества и дискриминации граждан. Отметим, что спикер Госдумы Вячеслав Володин уже заявил, что законопроект №17358-8 (о QR-кодах на транспорте) снимут с рассмотрения.

Больше 300 человек вышло вчера на акцию против QR-кодов в столице Среднего Урала, где уже 10-й год губернатором является Евгений Куйвашев. Как уже сообщал «Новый День», общественники собирали подписи под обращением к силовикам, чтобы те проверили деятельность Росздравнадзора на предмет нарушения прав граждан РФ. «Пишем в прокуратуру, Краснову и в следственный комитет. Росздравнадзор написал письмо в прокуратуру и следственный комитет, что надо выявлять компании и людей, которые не вакцинированы. Привлекать их к ответственности. Так вот, мы пишем в прокуратуру и СК, чтобы привлечь Росздравнадзор», – заявила одна из участниц пикета. В обращении люди указали свои фамилии, телефоны, место работы. Некоторые пришли с детьми.

В республике Марий Эл (глава региона – Александр Евстифеев) противники QR-кодов на днях записали уже второе видеообращение к президенту Владимиру Путину. Еще раньше, в ноябре, здесь прошла несанкционированная акция, которая собрала около 50 человек. Также в регионе проходят одиночные пикеты. Александр Евстифеев заявил, что это «личная позиция каждого», но принятые ограничения – мера вынужденная, причем в других регионах они жестче. Но жители Йошкар-Олы все равно продолжают протестовать, причем довольно оригинальным способом – плакаты с антикуарными лозунгами там держат снеговики, слепленные во дворах, сообщает «Бизнес online».

В Томской области активисты в последнее время массовых акций не проводили, но подали в суд на губернатора Сергея Жвачкина, который ввел в регионе QR-коды. Одним из аргументов томичей было то, что без QR-кодов они не могут попасть в ТЦ, чтобы купить себе теплую одежду и обувь, что в условиях сибирской зимы создает угрозу жизни и здоровью. В пятницу, 10 декабря, Томский областной суд отказал истцам в удовлетворении иска, пишет vtomske.ru. Напомним, аналогичный иск к своему губернатору Евгению Куйвашеву подавали и свердловчане, суд встал на сторону ответчика.

В Кировской области (губернатор Игорь Васильев) в минувшие выходные завершилась акция по сбору подписей противников QR-кодов. В паблике «Вятка в порядке» пишут, что против введения QR-кодов проголосовали 4 тысячи человек. Акция началась 4 декабря, у местного Дворца пионеров, за час собрали 450 подписей. Бланки планируют отправить в Москву. Среди подписантов были люди от 18 до 88 лет.

До калининградского губернатора Антона Алиханова, как и до Евгения Куйвашева, граждане пытаются достучаться через его страницу в Инстаграме. В воскресенье, в День Конституции, губернатор выложил на своей странице фото домашнего печенья, а в ответ получил требование отменить QR-коды. «Все конечно, отлично, но вот с ограничениями явно перебор. Только сегодня вернулся с детьми из Москвы, принимали участие в очередном соревновании по дзюдо, турнир крупный. Вот что поразило, уважаемый губернатор. Детей и взрослых было не меньше 2000 человек, все без масок, в спорткомплексе свободный вход, без измерений температуры, народу полно, родителей пускают всех вообще!!? Почему в Москве все открыто, без ограничений, а у нас незаконные куар?» – написал Алиханову его подписчик с ником sport_shool_dzudo1.

Аналогичные «поздравления» с Днем Конституции получил и губернатор Саратовской области Валерий Радаев. «Введение куаркодов нарушает Конституцию. Вы поздравляете нас с антиКОНСТИТУЦИЕЙ, гражданин губернатор?» – написала ему одна из подписчиц. Кроме того, в этом же регионе произошел неприятный инцидент в соцсетях. Одна из жительниц области рассказала местным журналистам, что получила рассылку с адресами обувных магазинов, которые в нарушение указа губернатора принимают покупателей без QR-кодов. Женщина была возмущена и требовала навести порядок. После этого бдительную горожанку затравили в соцсетях, сообщает портал «Новости Саратова». «Какая-то крыса завелась», «Какай-то тупоголовой курице есть дело до того, кто где ходит и что они не привиты. До какой степени скворечник вообще ничем по жизни не занят, чтобы еще в СМИ обращаться по этому поводу», – написали противники QR-кодов.

В Новгородской и Рязанской областях, а также республиках Бурятия и Карелия, где в 2022 году также пройдут региональные выборы, крупных антикуарных протестов на прошлой неделе не было, однако в некоторых городах прошли одиночные пикеты.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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