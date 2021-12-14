В первом «предвыборном» регионе России отменили введение QR-кодов

Власти Владимирской области отказались от введения системы QR-кодов для посещения общественных мест с 15 декабря. Об этом сообщил врио вице-губернатора региона Александр Ремига. По его словам, решение об этом 14 декабря принял врио главы области Александр Авдеев после обращения бизнес-сообщества с предложением не ужесточать антиковидные меры.

Надо отметить, что во Владимирской области в сентябре 2022 года состоятся выборы губернатора. В следующем году, как ожидается, губернаторские выборы пройдут в более чем десяти регионах России. Владимирская область стала первым «предвыборным» регионом, где власти передумали вводить QR-коды. Надо отметить, что во многих регионах, в том и в «предвыборных», в последние несколько недель жители выходили на протесты против использования QR-кодов. Помимо этого, граждане подают судебные иски об отмене этой резонансной меры, но они остаются без удовлетворения.

Как сообщил Ремига, губернатор рассмотрел информацию, представленную руководителями Торгово-промышленная палата, уполномоченным по защите прав предпринимателей и другими общественными объединениями, и «принял решение об отмене этого пункта указа (о введении QR-кодов – прим. ред.)». «Соответственно, с 15 декабря QR-коды у нас не вводятся, вообще», – подчеркнул чиновник, чьи слова приводит «Шестой канал – Владимир».

Врио вице-губернатора отметил, что решение принималось на основании «состояния бизнес-сообщества и того фидбэка, который мы получаем». «Мы понимаем, что во время декабрьских и январских праздников любые дополнительные ограничения для бизнеса негативно скажутся на ближайшие месяцы. Понятно, что ключевую кассу они поднимают в этот момент», – добавил он. При этом, как подчеркнул чиновник, в большинстве своем предприниматели ответственно относятся к соблюдению санитарных требований. В таком режиме они и продолжат работу, отметил он.

Второй момент, указал Ремига, – две недели вопрос с QR-кодами активно обсуждается на федеральном уровне. По его словам, нужно дождаться резюмирующей части: «Какие-то решения уже будут приняты». Напомним, Госдума будет рассматривать правительственный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах 16 декабря. Второй законопроект о QR-кодах на транспорте снят с рассмотрения для доработки.

Примечательно, что ранее заксобрание Владимирской области решило воздержаться от оценки инициативы кабмина РФ: депутаты сослались на то, что давать отзыв на федеральные законопроекты – их право, а не обязанность. На текущий момент практически все региональные парламенты одобрили законопроект о введении QR-кодов в общественных местах.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Авдеев был назначен врио главы Владимирской области указом президента РФ от 4 октября 2021 год. Прежний губернатор Владимир Сипягин в конце сентября перешел на работу в Госдуму, в связи с чем Владимир Путин освободил его от должности главы региона. 3 декабря Авдеева назначили и.о. секретаря Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия».

Владимир, Наталья Петрова

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