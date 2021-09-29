Глава Владимирской области Сипягин ушел в Госдуму. Названо имя его вероятного преемника

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин переходит на работу в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона. Ранее о планах главы области уйти в отставку ради работы в российском парламенте сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники.

«Глава региона Владимир Сипягин принял решение принять мандат депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», – говорится в сообщении. Отмечается, что в ближайшее время Сипягин подпишет указ о сложении с себя полномочий губернатора.

Сипягин объяснил свое решение покинуть пост тем, что реализовать начатые проекты будет «проще на более высоких позициях»

«Принимая решение, я руководствовался намерением принести максимальную пользу нашей родной Владимирской области, оценивал, где у меня будет больше возможностей обеспечить ее ресурсами для очередного рывка вперед – на федеральном уровне или на региональном», – говорится в заявлении главы региона, опубликованном на сайте областной администрации. Как отметил Сипягин, «для воплощения всех наших с вами масштабных инициатив необходимы федеральное содействие и поддержка». Он пообещал, что продолжит трудиться «в интересах Владимирской области в новом качестве, с новыми, более широкими возможностями для родного региона». И заверил, что окажет своему преемнику на губернаторском посту «содействие в реализации всех инициатив, направленных на дальнейшее развитие Владимирской области и рост благополучия ее жителей».

Отметим, что член ЛДПР Владимир Сипягин возглавил регион в октябре 2018 года после того, как на выборах победил кандидата от «Единой России», тогдашнего губернатора Светлану Орлову. В Госдуму восьмого созыва он баллотировался под номером 5 федерального списка ЛДПР.

В СМИ, тем временем, назвали имя вероятного преемника Сипягина по губернаторскому посту. Им может стать замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

По его сведениям, Баталина, скорее всего, откажется от мандата депутата Госдумы от партии «Единая Россия» по итогам выборов. Ранее сегодня ЦИК РФ передал другим кандидатам 66 вакантных мандатов ЕР, от которых отказались лидеры федерального и региональных списков партии. Баталина оказалась в числе тех, кто получит эти мандаты. Однако, как отметил источник, ей может быть предложена должность врио губернатора Владимирской области. Такой сценарий источник назвал очень вероятный.

В то же время источник «Ведомостей» в ЕР сообщил, что Баталина не будет переходить на пост врио губернатора Владимирской области и продолжит работу в Минтруде, отказавшись от думского мандата.

Владимир, Наталья Петрова

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