Верховный суд Татарстана решил не отменять QR-коды – иск жителей республики отклонен

Верховный суд Татарстана во вторник отказался отменить систему QR-кодов в республике, отклонив коллективный иск жителей региона. Истцы оспаривали постановление республиканского кабинет министра от 7 октября о введении QR-кодов для посещения общественных мест.

Первые шесть исков жителей Татарстана были поданы в Верховный суд в середине октября, позже число истцов выросло до 39. В ноябре Верховный суд республики объединил все иски в один коллективный.

По мнению противников QR-кодов, постановление кабмина нарушает конституционные права граждан. Истцы указывают на то, что подобные ограничения могут вводиться только федеральным законом, но на сегодняшний день такой закон не принят. «Он только внесен в Госдуму, поэтому это решение кабинета министр мы считаем незаконным и подлежащим отмене», – цитирует слова одного из истцов «Интерфакс».

Надо отметить, что истцы пришли на сегодняшнее заседание суда в полосатых робах, объяснив, что ощущают себя как в концлагере. Судья чуть было не выгнал их из зала, потребовав снять «карнавальные костюмы». Истцы не стали с ним спорить и переоделись.

Во время судебного заседания представитель Роспотребнадзора республики заявила, что введенные ограничения являются временными административными мерам, направленными на сохранение здоровья и жизни граждан, передает ТАСС. В связи с этим она настаивала на том, что иски жителей республики не подлежат удовлетворению судом. ВС Татарстана согласился с ее позицией.

Напомним, в республике с 11 октября посещение заведений общепита, торговых центров, фитнес-залов, бассейнов и ряд других общественных мест возможно только по QR-кодам о пройденной вакцинации против Covid-19, медотводе или перенесенном заболевании за последние 6 месяцев. С 22 ноября система QR-кодов был введена для проезда в общественном транспорте Татарстана, кроме такси и межрегиональных маршрутов. Нововведение вызвало многочисленные скандалы и конфликтные ситуации в городском транспорте Казани. Больше тысячи пассажиров без кодов были высажены из транспорта в первый день действия этой меры.

Казань, Наталья Петрова

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