Законопроект о QR-кодах на транспорте снимут с рассмотрения Госдумы

Госдума решила снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. По его словам, вопрос снятия документа с повестки рассмотрения будет обсуждаться в понедельник на Совете Госдумы.

Володин пояснил, что данное решение было принято в результате «диалога Государственной Думы с правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан». «Благодаря обратной связи замечания были услышаны», – указал он.

Председатель Госдумы напомнил, что президент РФ Владимир Путин заявлял о недопустимости опрометчивых решений по QR-кодам. Глава государства подчеркивал, что нужно «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для граждан.

Между тем, по данным СМИ, работа над законопроектом будет продолжена. Как сообщает РБК со ссылкой на Минтранс РФ, в ведомстве решили проработать отдельные положения документа. Такое решение было принято по итогам обсуждения законопроекта с депутатами профильного думского комитета экспертами, перевозчиками и общественными организациями.

Напомним, 12 ноября правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроекты об использовании QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в общественных местах, а также на авиа- и железнодорожном транспорте. Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно предложенным поправкам, до 1 февраля при отсутствии QR-кодов можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом от вакцинации. Рассмотрение обоих законопроектов о QR-кодах ранее планировалось на 16 декабря.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвал к аккуратности при введении системы QR-кодов в стране. По его словам, соответствующие законопроекты носят рамочный характер и должны быть проработаны с регионами. При этом он предостерег органы власти от принятия опрометчивых решений по QR-кодам в России.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в свою очередь заявила о необходимости доработки законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте. По ее мнению, QR-коды должны выдавать не только привитым, но и людям с высоким титром антител к коронавирусу.

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что решения по законопроектам о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте будут приниматься исходя из ответов на важные общественные вопросы по этой теме.

Москва, Наталья Петрова

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