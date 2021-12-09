Путин высказался о QR-кодах: «Никаких опрометчивых решений постараемся не допустить»

Президент РФ Владимир Путин предостерег органы власти от «опрометчивых решений», связанных с введением в России обязательных для граждан QR-кодов. Об этом глава государства сказал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

«Нужно быть очень аккуратными при этих решениях. Перед тем как принимать ограничения, связанные с использованием транспортных средств, мы должны самым внимательным образом посмотреть, к чему это приведет. И посмотреть, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей с одной стороны, но обеспечить безопасность и здоровье тех же граждан, о которых мы так заботимся», – подчеркнул Путин (цитата по РБК).

Глава государства обратил внимание, что при введении системы QR-кодов необходимо все тщательно взвесить, проработать идею с регионами и не нарушать права граждан.

«В значительной степени закон носит рамочных характер, и в этом смысле должен быть проработан дополнительно на местах, в регионах. Регионам мы передали значительный объем полномочий на принятие окончательных решений. Я надеюсь, так мы и будем поступать. <...> Никаких опрометчивых решений постараемся не допустить», – заверил президент РФ.

Напомним, 12 ноября правительство РФ экстренно внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном наличии QR-кодов при посещении магазинов, ресторанов, а также для поездок во всех видах транспорта. Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Кроме того, до 1 февраля при отсутствии QR-кода можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля это будет разрешено только гражданам с медотводом. Эта инициатива вызвала широкий негативный общественный резонанс, хотя в большинстве регионов такая пропускная система уже фактически действует.

Рассмотрение законопроектов в Госдуме запланировано на 16 декабря. Две фракции, в числе которых КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», высказались категорически против введения QR-кодов.

Москва, Светлана Антонова

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