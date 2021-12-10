Омбудсмен РФ оценила законопроекты о QR-кодах: «Там очень много вопросов, нужна доработка»

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о необходимости доработки законопроектов о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте.

По ее мнению, QR-коды должны выдавать не только привитым, но и людям с высоким титром антител к коронавирусу. «Совершенно очевидно, что законопроекты требуют существенной доработки для того, чтобы появился QR-код и для тех, кто без прививки, но имеет, например, большое количество антител», – заявила омбудсмен в эфире телеканала ОТР. Доработки требует и «много других моментов», добавила она. Москалькова также сообщила, что направит в Госдуму заключение экспертов на эти законопроекты: «Там очень много вопросов».

Накануне глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на заседании СПЧ с Владимиром Путиным предложил выдавать QR-коды людям с высоким уровнем антител. Также он счел необходимым разрешить посещение общественных мест по отрицательному ПЦР-тесту в случае введения системы QR-кодов.

Позднее Владимир Путин на заседании СПЧ призвал к аккуратности при введении системы QR-кодов в стране. По его словам, соответствующие законопроекты носят рамочный характер и должны быть проработаны с регионами. При этом он предостерег властные органы от принятия опрометчивых решений, касающихся введения обязательных QR-кодов в России. Президент выразил уверенность, что будет найдено решение, «гарантирующее права всех граждан».

Напомним, правительство России 12 ноября внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании в общественных местах и на авиа- и железнодорожном транспорте. Предполагается, что эти нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно поправкам, до 1 февраля при отсутствии QR-кодов можно будет предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума планирует рассмотреть законопроекты в первом чтении 16 декабря.

Москва, Наталья Петрова

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