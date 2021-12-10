Россияне пожаловались омбудсмену на принуждение привиться от Covid-19

Россияне стали почти втрое чаще жаловаться уполномоченному по правам человека в России по вопросам здравоохранения в 2021 году по сравнению с прошлым. Часть обращений – жалобы на принуждение пройти вакцинацию от коронавируса.

Аппарат уполномоченного по правам человека за девять месяцев текущего года принял более 1,7 тыс. обращений по вопросам охраны здоровья и медпомощи. В 2020 году подобных жалоб было 687, а в доковидном 2019-м – 625 обращений. Чаще всего россияне жалуются на ненадлежащее качество медицины, недоступность медпомощи, нехватку лекарств, сложности с плановым лечением.

«Распространение Covid-19 неизбежно отразилось на всем спектре прав, даже сформировалось такое понятие как «ковидные» права. Суть их в том, что в экстремальных условиях, когда счет погибших идет на миллионы, интересы общества должны получать преимущество над правами одного», – рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова в интервью «Парламентской газете».

Уполномоченный по правам человека напомнила, что каждый вправе распоряжаться своим здоровьем. Но в случае отказа от прививки должен принять и ряд ограничений, вводимых в интересах всего общества. Сама Москалькова уверена, что вакцинация – единственный способ победить Covid-19.

«Нельзя заставлять вакцинироваться, нужно с уважением относиться к внутреннему миру человека. При этом и антипрививочники должны относиться с уважением к позиции людей, которые идут на прививку не только ради себя, но чтобы оградить от возможности заражения большее число людей», – сказала Москалькова.

Как сообщал «Новый День», большинство регионов России ввели систему QR-кодов для посещения заведений общепита и культуры, торговых центров. Код могут получить россияне, переболевшие коронавирусом или сделавшие прививку, а также имеющие противопоказания для вакцинации.

Москва, Наталья Рязанова

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