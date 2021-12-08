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Протесты против QR-кодов

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Среда, 8 декабря 2021, 14:05 мск

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В общественные места на Ставрополье начали пускать только по QR-кодам

В Ставропольском крае введена система QR-кодов для посещения общественных мест. Постановление об этом подписал губернатор Владимир Владимиров. Документ

Согласно документу, отныне без QR-кода о пройденной вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании не пустят в заведения общепита, музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, зоопарки, на спортивные объекты, а также в парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны и в МФЦ (за исключением обращения за бумажным сертификатом о вакцинации или перенесенном заболевании). Кроме этих документов, можно предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов.

Эти же условия касаются посещения родителями детских новогодних утренников.

С 22 декабря QR-коды начнут действовать в санаториях, пансионатах и гостиницах. Постояльцев будут размещать и при предъявлении отрицательных ПЦР-тестов.

Для подтверждения достоверности QR-кода или ПЦР-теста необходимо показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Ставрополь, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / QR-код

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