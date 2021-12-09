«Таких граждан у нас, похоже, миллионы»: Путину предложили выдавать QR-коды людям с высоким уровнем антител

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на заседании СПЧ с Владимиром Путиным заявил о необходимости решить вопрос о выдаче QR-кодов людям с высокими титрами антител к коронавирусу. Кроме того, он предложил разрешить посещение общественных мест по отрицательному ПЦР-тесту в случае введения системы QR-кодов.

«Наверное, было бы правильно в случае наличия высокого титра антител, такого же, как после прививки, выдавать этим людям код как переболевшим», – сказал Фадеев, отметив, что людей с антителами, не вакцинированных от ковида, «у нас, похоже, миллионы».

Руководитель СПЧ также высказался за усиление «системы оперативного и бесплатного тестирования» на коронавирус в России. «Необходимо также предусмотреть возможность посещения общественных мест с отрицательным ПЦР-тестом», – добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Также Федоров счел необходимым разрешить использовать бумажные справки о вакцинации от Covid-19 или перенесенной болезни для тех, у кого нет смартфонов.

По мнению главы СПЧ, в случае принятия закона о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте, необходимо минимизировать «ограничение прав и свобод в этом болезненном для граждан вопросе». В то же время он заявил, что «и борьбе с эпидемией нельзя мешать».

Напомним, в ноябре глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что власти рассматривают возможность выдачи QR-кода в зависимости от уровня антител к Covid-19, но никаких решений на этот счет пока не принято. Позже глава правительства России Михаил Мишустин пообещал «продумать предложения» о выдаче QR-кодов тем, кто переболел Covid-19 и имеют высокий титр антител, но не обращались за медпомощью и не привились.

РБК, в свою очередь, ссылаясь на источники, сообщило, что российские власти обсуждают возможность выдачи QR-кодов людям с антителами к коронавирусу, которые переболели неофициально. Речь идет о тех, кто не попал в официальную статистику по коронавирусу, поскольку перенесли Covid-19 бессимптомно или не обращались за медпомощью, но имеют антитела к ковиду.

В то же время глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов 4 декабря заявил, что в России пока не планируется выдавать гражданам сертификаты о QR-кодах по уровню антител. Парламентарий отметил, что нигде в мире «нет такого». «Дело в том, что просто нет четко установленного уровня антител, который будет говорить о том, что человек гарантированно не заболеет или не заболеет тяжело. И нет подтверждающих соответствующих исследований», – приводит слова Хубезова «Интерфакс».

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения не дает никаких оценок касательно уровня антител, достаточного для того, чтобы быть защищенным от коронавируса. Представитель организации в России Мелита Вуйнович поясняла, что наличие антител у человека не является препятствием для вакцинации.

Москва, Наталья Петрова

© 2021, РИА «Новый День»