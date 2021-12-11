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Протесты против QR-кодов

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Суббота, 11 декабря 2021, 12:37 мск

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Спикер Госдумы озвучил условия принятия закона о QR-кодах

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал условия для принятия закона о QR-кодах. По его словам, это будет зависеть от ответов на важные общественные вопросы по данной теме. Об этом парламентарий написал в своем телеграм-канале.

«В понедельник, 13 декабря, состоятся заседания фракций в Государственной Думе. В них будут участвовать представители Правительства. Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе», – отметил Володин.

Спикер подчеркнул, что закон носит рамочный характер и будет доработан на местах. Региональным властям передали значительный объем полномочий на принятие окончательных решений.

«Считаю правильным обсуждать эти законопроекты и вырабатывать решения исходя из позиции, которую озвучил глава государства. Президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Отмечал важность добровольности прививок – любое навязанное решение можно обойти», – добавил политик.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиационном транспорте для междугородных и международных перевозок.

Москва, Зоя Осколкова

© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / QR-код

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