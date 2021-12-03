Минтранс России передумал проверять QR-коды при продаже авиабилетов

Минтранс России решил отказаться от необходимости проверки QR-кодов при продаже авиабилетов. В случае принятия поправок об использовании кодов на транспорте, соответствующие сертификаты будут проверять только перед регистрацией на рейс. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на информированные источники.

По сведениям одного из собеседников издания, обновленная позиция ведомства будет озвучена 7 декабря на встрече с депутатами в комитете Госдумы по транспорту под председательством Евгения Москвичева. В аппарате комитета подтвердили информацию о планируемом обсуждении инициативы.

На изменение позиции Минтранс подвигло нежелание ущемлять право граждан без ограничений приобретать билеты, и тот факт, что билеты частно покупают заранее, а до вылета можно успеть привиться, пояснил один из источников.

Как отмечает издание, при отсутствии у пассажира после покупки авиабилета сертификата о вакцинации, зарегистрированного на портале «Госуслуги», авиаперевозчик направит уведомление о необходимости получения такого сертификата. Зарегистрировать пассажира на рейс авиакомпания сможет только при наличии QR-кода. Перевозчик расторгнет договор с пассажиром и в течение 30 дней должен будет вернуть полную стоимость билета, если сертификат к этому моменту так и не появится на «Госуслугах», указывают источники.

При этом запрашивать данные о сертификате будет не сама авиакомпания, а провайдер ее системы бронирования, в которой перевозчики хранят информацию о рейсах, тарифах и емкостях. Аналогичная проверка будет проходить, если билет будет приобретен не напрямую у авиакомпании, а у агента по продажам. В то же время пока непонятно, как будут проверять сертификаты у граждан, которые не зарегистрированы на «Госуслугах».

Напомним, 12 ноября правительство России внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места массовых мероприятий, учреждения культуры, заведения общепита, объекты розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медотвода от вакцинации.

Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиационном транспорте для междугородных и международных перевозок.

Резонансные законопроекты о QR-кодах направлены на получение заключений в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации. Отзывы будут собирать до 14 декабря включительно. Ожидается, что Госдума приступит к обсуждению этих законопроектов 16 декабря.

Добавим, что правительственные инициативы спровоцировали акции протеста.

Москва, Наталья Петрова

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