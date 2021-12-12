российское информационное агентство 18+

Протесты против QR-кодов

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 12 декабря 2021, 15:42 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

В Екатеринбурге начался очередной пикет против QR-кодов (ФОТО)

В парке имени Чкалова начинается массовый пикет против введения режима проверки QR-кодов в Свердловской области. На месте собралось около 50 протестующих. Происходящее контролирует полиция. Как передает корреспондент «Нового Дня», на площадке собрались представители и «Левого фронта», и «Объединения перевозчиков России» (эта организация появилась после внедрения системы «Платон»), и люди с красными флагами КПРФ.

Как уже сообщал «Новый День», министерство общественной безопасности согласовало проведение пикета на 100 человек на окраине города, в парке Чкалова. Организатор пикета – юрист Иван Волков, который ранее пытался оспорить в суде указ губернатора об антиковидных мерах.

Напомним, прошлый пикет проходил 28 ноября возле КРК «Уралец», тогда на него пришло 300 человек, хотя согласовали мероприятие только на 100 участников.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / QR-код

Организаторы пикета против QR-кодов угрожают привлечь на свою сторону военных (ФОТО) / Спикер Госдумы озвучил условия принятия закона о QR-кодах / Даже Путин в «тупике»: власти в России опасаются брать на себя ответственность за последствия ковид-решений / «Страшная сила против власти»: в России зреет «женский бунт» в связи с QR-правилами и детской вакцинацией / Омбудсмен РФ оценила законопроекты о QR-кодах: «Там очень много вопросов, нужна доработка» / Свердловчанам разрешили посещать салоны связи без QR-кодов / Омбудсмен Мерзлякова выступила против QR-кодов / Путин высказался о QR-кодах: «Никаких опрометчивых решений постараемся не допустить»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Фоторепортаж, QR-код,