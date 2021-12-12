В Екатеринбурге начался очередной пикет против QR-кодов (ФОТО)

В парке имени Чкалова начинается массовый пикет против введения режима проверки QR-кодов в Свердловской области. На месте собралось около 50 протестующих. Происходящее контролирует полиция. Как передает корреспондент «Нового Дня», на площадке собрались представители и «Левого фронта», и «Объединения перевозчиков России» (эта организация появилась после внедрения системы «Платон»), и люди с красными флагами КПРФ.

Как уже сообщал «Новый День», министерство общественной безопасности согласовало проведение пикета на 100 человек на окраине города, в парке Чкалова. Организатор пикета – юрист Иван Волков, который ранее пытался оспорить в суде указ губернатора об антиковидных мерах.

Напомним, прошлый пикет проходил 28 ноября возле КРК «Уралец», тогда на него пришло 300 человек, хотя согласовали мероприятие только на 100 участников.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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