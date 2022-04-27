Владельцы терм, которых изгнали с Шарташа, спонсируют субботник на берегу озера

В эти выходные на Шарташе пройдет субботник. На берегу озера часто проводят разные акции, связанные с уборкой территории. Необычность заключается в том, что организатором выступила дирекция Шарташского лесопарка и владельцы терм «Баден-Баден».

«Каждый участник регистрируется на старте мероприятия. По его окончании участник подходит к ответственному лицу и отмечается, что отработал весь субботник. При соблюдении этих условий он заносится в список «2 ч бесплатного купания в ББ Уктус». Затем он/она и члены его семьи с одинаковой фамилией (муж/1 жена и неограниченное кол-во детей) может посетить Баден-Баден», – написали организаторы субботника.

Напомним, на берегу Шарташа собирались построить термы «Баден-Баден», однако против выступили местные жители и экологические активисты. Сначала независимая экспертиза, а затем и государственная экологическая экспертиза посчитали нецелесообразным изменение границ особо охраняемой природной территории «Шарташский лесной парк» для образования земельного участка под строительство термального комплекса.

Однако даже после этого владельцы терм заявили, что не намерены искать новое место и собираются искать компромисс с властями. «Рассчитываем, что решение можно найти, и точку пока не ставим. Смотрим на федеральную власть, которая задает тренды. Сейчас речь идет о том, чтобы в таких местах, как Шарташ, появлялась качественная рекреационная инфраструктура. В этом смысле мы на верном пути, возможно, проект еще удастся реализовать в прежних границах», – заявлял в интервью 66.ру основатель сети Baden Family Евгений Кононов.

Вероятно, он имел в виду скандальный законопроект о строительстве на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), который внесли в Госдуму еще в конце прошлого года. В первой редакции авторы документа предлагали разрешить строительство в заповедниках, заказниках и национальных парках – причем без экологической экспертизы. Ко второму чтению законопроект подошел практически в первозданном виде, вызвав массу протестов – против высказались и экологические активисты, и блогеры, и профильный комитет Госдумы. В итоге после второго чтения документ изменили.

В частности, в нем запретили строить в ООПТ без госэкоэкспертизы – исключение сделали для магистральной инфраструктуры, то есть автомобильных и железных дорог, а также нефте- и газопроводов. Также из законопроекта убрали самую спорную формулировку «и иной инфраструктуры», которая фактически позволила бы вырубать лес и строить все что угодно.

Теперь в документе более конкретные выражения – строить в ООПТ после проведения госэкоэкспретизы можно «приоритетные проекты, которые реализуются в соответствии со стратегиями социально-экономического и пространственного развития России», а также «инфраструктурные объекты». Перечень и тех и других определен законодательством, и термы к ним не относятся.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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