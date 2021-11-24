В думе пытаются согласовать скандальный проект «Баден-Баден» на Шарташе. Общественники против

В гордуме Екатеринбурга в очередной раз обсудили строительство термального комплекса «Баден-Баден» на южном берегу озера Шарташ. В сентябре депутаты отклонили проект, так как посчитали, что застройка может нанести вред лесопарку. Инвестор согласился внести корректировки, но не хочет отказываться от выбранного места. Сегодня на встречу с депутатами пригласили общественников и жителей микрорайона ЖБИ, настроенных против строительства спа-комплекса. Найти компромисс снова не получилось.

Проект «Баден-Баден» участникам встречи представил директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин. Он рассказал, что коммерческие инвестиции в проект составят порядка 1,5 миллиарда рублей. Первая часть комплекса будет расположена на месте базы «Экстрим» – там появятся открытый бассейн, кафе, общественный пляж и центр водных видов спорта с прокатом лодок и катамаранов. Вторая очередь комплекса займет пустырь, где раньше была база SanDali. На этом месте планируется построить спа-центр с крытыми бассейнами, гостиницу, ресторан и автомобильную парковку. Минеральную воду для бассейнов будут возить из скважины под Новоуральском.

По словам Зиганшина, первый земельный участок не является особо охраняемой природной территорией, потому что «так исторически сложилось». На втором участке, чтобы начать стройку, требуется сменить статус территориальной зоны с Р-2 на Р-4 (именно это отказались делать городские депутаты в сентябре). Если этот вопрос удастся решить до конца года, то строительство спа-центра начнется уже следующей весной. Директор лесопарка также отметил, что инвестор готов взять на себя все затраты по благоустройству, а также высадить 500 деревьев в месте строительства комплекса. Что касается озера Шарташ, то на его очистку в ближайшие годы будет выделено 480 миллионов рублей из федерального бюджета.

Однако аргументы Артура Зиганшина не убедили общественников. Зампредседателя СРОО «Экология, прогресс и духовное совершенство» Андрей Хазов считает, что с появлением «Баден-Бадена» антропогенная нагрузка на Шарташ возрастет в два раза. Его удивило, что на встрече нет представителей минприроды, которые должны быть в первую очередь заинтересованы в сохранении природного памятника. Заведующая кафедрой географии Уральского педуниверситета Ольга Гурьевских отметила, что через 30-40 лет озеро по естественным причинам превратится в болото, уже сейчас экологи фиксируют зарастание водоема. По ее мнению, для лесопарка нужны более жесткие природоохранные меры. Лидер сообщества «Парки и скверы» Анна Балтина заявила, что проект «Баден-Баден» не соответствует мастер-плану развития лесопарка, которое разрабатывало министерство природных ресурсов. Она привела данные соцопросов, согласно которым большинство жителей ЖБИ выступают против застройки территории Шарташа. Зиганшин в ответ заявил, что считает Шарташ городским парком, а значит, в нем нужно развивать активности для горожан.

Представитель ТОС «Каменные палатки» Артем Чуркин добавил, что жители не против термального комплекса, но не хотят, чтобы он строился именно на Шарташе. «Мы уже задыхаемся от жилых муравейников в районе. К этому еще хотят добавить «Баден-Баден», – сообщил он.

Экологи, присутствующие на встрече, также высказались против проекта. По их словам, нынешнее благоустройство Шарташа уже нанесло вред экосистеме озера, а большая стройка только усугубит положение. «У нас большинство чиновников, которые принимают решения, не имеют экологического образования. В лучшем случае биологическое разнообразие они видят в своей тарелке, а в худшем – в прицеле ружья», – заявил профессор биофака УрФУ Владимир Вершинин.

Яхтсмен Александр Терещенко, который работает на базе «Экстрим», и вовсе усомнился, что инвестор ограничится только строительством терм. «Мое мнение: на месте базы сейчас построят «Баден-Баден», через дорогу еще какое-то здание, а дальше можно строить хоть апартаменты, хоть жилой комплекс и заработать на них классные деньги. Город сейчас бесплатно дарит землю инвестиционной стоимостью в 1 миллиард рублей», – отметил участник встречи.

К слову, инвестор Евгений Кононов также участвовал во встрече, но в режиме онлайн. Он пояснил, что его компания построила уже пять термокомплексов на Урале, один из них находится в Екатеринбурге на Уктусе. «Это отдых по европейскому типу, и он очень востребован. На Уктусе мы видим многочасовые очереди в термы. Шарташ был выбран как подходящая площадка, потому что тут есть синергия с озером и лесопарком. Мы готовы вложить 1,5 миллиарда рублей в проект. Рассчитываем, что он окупится за 6-7 лет. На благоустройство набережной предполагается потратить 20-30 миллионов рублей, территории рядом с лесопарком – 50-60 миллионов рублей», – перечислил бизнесмен.

Депутат Роман Ступников поинтересовался, почему нельзя реализовать проект «Баден-Баден» за бюджетные деньги. «В таком случае лесопарк будет получать прибыль, а город не потеряет землю. А если это будет частный проект, что в итоге получат горожане?» – возмутился народный избранник. Артур Зиганшин ответил, что бюджет уже потратил 700 миллионов рублей на благоустройство лесопарка. Поэтому идея властей состоит в том, чтобы создать рекреационный кластер за счет социально ответственного бизнеса. До 2035 года Шарташский лесопарк планирует привлечь 7 миллиардов рублей частных инвестиций. В спор вступил депутат Александр Колесников, который поддержал проект «Баден-Баден». По его словам, инвестор готов нести риски, а бюджет области – нет.

После трех часов дискуссии участники так и не смогли придти к единому мнению. Зиганшин предложил создать контрольную группу, в которую могут войти все заинтересованные общественники и депутаты. Однако инвестор не будет отказываться от своих планов. В ближайшее время в городскую думу снова поступит запрос об изменении статуса земельного участка на берегу Шарташа.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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