Уральские гиды выступили против строительства «Баден-Бадена» на Шарташе

Уральский союз экскурсоводов и гидов-переводчиков опубликовал открытое письмо с требованием запретить строительство термального комплекса «Баден-Баден» на южном берегу озера Шарташ. Обращение адресовано свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву, министру природных ресурсов региона Алексею Кузнецову и председателю екатеринбургской думы Игорю Володину.

Специалисты считают, что проект спа-комплекса противоречит принципам «ответственного туризма», а строительство может нанести вред экологии. «Озеро Шарташ – это единственный естественный водоем в ближайших окрестностях Екатеринбурга, памятник природы и важнейший исторический, археологический объект, который также представляет огромную ценность в качестве рекреационного и туристического ресурса в сфере экологического туризма», – говорится в письме.

По мнению экскурсоводов, одобрение проекта со стороны регионального минприроды и администрации Шарташского лесопарка нарушает областной закон об особо охраняемых природных территориях. Также строительство терм изменит имидж Шарташа. Вместо доступной природной территории горожане получат огороженный коммерческий комплекс.

«Проект неминуемо приведет к росту антропогенной нагрузки на Шарташский лесопарк, что видно на примере существующего комплекса «Баден-Баден» на Уктусе, к которому сейчас ведет оживленная автодорога со всеми вытекающими последствиями: шум, выхлопные газы, разлив ГСМ, огромная парковка. Вызывают обоснованные опасения непросчитанные риски ущерба для гидросистемы озера, природы и экологии лесопарка в процессе осуществления строительных работ, рытья котлованов, прокладки канализации и тому подобное», – отмечают авторы письма.

По их словам, нет ни одной причины, по которой спа-комплекс нельзя построить в другом месте в окрестностях Екатеринбурга. Так как для строительства подобного рекреационного центра, прежде всего, нужны удобные подъездные пути и большая парковка.

Напомним, проект «Баден-Баден» на Шарташе был одобрен в свердловском правительстве весной этого года. Но в сентябре екатеринбургские депутаты отказались менять статус земельных участков на берегу озера, а без этого стройка не может начаться. В конце ноября инвестор проекта и директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшиин провели встречу с общественниками в городской думе, но так и не пришли к компромиссу. В ближайшую пятницу городские депутаты отправятся смотреть, как устроен существующий комплекс «Баден-Баден» на Уктусе.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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