Жители ЖБИ просят губернатора перенести строительство «Баден-Бадена» с Шарташа в другое место (ДОКУМЕНТ)

5500 жителей ЖБИ написали в адрес губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева письмо с просьбой перенести строительство термального комплекса «Баден-Баден» с Шарташа в другое место – за границы особо охраняемой природной зоны. По мнению авторов послания, стройка приведет к деградации и уничтожению озера и прилегающего лесопарка, которые и без того находятся не в лучшем состоянии.

Открытое письмо написала общественная организация Территориальное общественное

Самоуправление «Каменные палатки», в которую входят жители домов молодежного жилого комплекса, построенного в 1980-е годы на ЖБИ. Это примерно 5500 жителей домов на улицах Высоцкого, Рассветной, Сыромолотова – тех, что ближе всего расположены к парку Каменные Палатки и Шарташскому лесопарку.

Люди пишут, что еще при строительстве МЖК они провели большую работу по благоустройству Шарташа, где при их участии создавалась тропа здоровья, строились спортивные и детские площадки. И сейчас лесопарк – единственная природная зона в микрорайоне, где можно погулять.

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Авторы приводят несколько доводов против строительства «Баден-Бадена» на Шарташе. По их мнению, существующий проект застройки нарушает единую экосистему Екатеринбурга. Уже сейчас из-за активной застройки ЖБИ высотными домами анропогенная нагрузка на лесопарк и озеро Шарташ повышена, а станет еще больше. Кроме того, «при выборе места для строительства не были привлечены экологи, археологи, гидрологи», говорится в письме. Не были проведены открытые изыскания водного баланса озера Шарташ, не были изучены притоки, причины заболачивания озера и так далее. Кроме того, нет научного заключения о возможности строительства термального комплекса на особо охраняемой природной территории. По мнению жителей ЖБИ, строительство такого крупного объекта приведет к деградации и уничтожению природного комплекса Шарташа. Авторы указывают и на то, что проводимое сейчас благоустройство на территории лесопарка часто упирается в недостаток финансирования, из-за чего новые дорожки не убираются, освещение не работает и так далее.

Жильцы требуют от губернатора Евгения Куйвашева перенести строительство «Баден-Бадена» за границы особо охраняемой природной территории, заняться вопросом восстановления Шарташа и лесопарка, выделять больше денег на благоустройство территории.

Напомним, проект «Баден-Баден» на Шарташе был одобрен в свердловском правительстве весной этого года. Но в сентябре екатеринбургские депутаты отказались менять статус земельных участков на берегу озера, а без этого стройка не может начаться. В конце ноября инвестор проекта и директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшиин провели встречу с общественниками в городской думе, но так и не пришли к компромиссу. Ранее открытое письмо с требованием запретить строительство термального комплекса «Баден-Баден» на южном берегу озера Шарташ губернатору также написал Уральский союз экскурсоводов и гидов-переводчиков.

Завтра депутаты гордумы планируют выехать на Шарташ, чтобы на месте осмотреть территорию, которую сейчас предлагают под строительство «Баден-Бадена».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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