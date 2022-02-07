Туканова: в городах Свердловской области надо построить отели на 10 тысяч мест, но инвесторов пока нет

В городах Свердловской области, за исключением Екатеринбурга, – очевидный дефицит номерного фонда в гостиницах. По словам нового директора департамента по развитию туризма Эльмиры Тукановой, нужны отели, турбазы и хостелы на 10 тысяч мест. Но конкретных предложений – за счет кого и как это сделать – пока нет. Ждут инвесторов.

«В Свердловской области необходимо строить средства размещения. В основном сегодня они сконцентрированы в Екатеринбурге, учитывая, что инфраструктура делового и событийного туризма сосредоточена здесь. Это гостиницы 3-4*, пять отелей 5*, что является хорошим показателем по регионам Урала. Но отмечу, что чувствуется острый недостаток [отелей] в других городах Свердловской области, – заявила сегодня Эльмира Туканова на первой пресс-конференции в должности директора нового департамента по развитию туризма. – Наша задача – увеличить номерной фонд в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Камышлове, Ирбите и других интересных с точки зрения туризма городах. Туристические маршруты по городам уже созданы – их более 260 по области. Но, я думаю, надо создать порядка 10 тысяч номеров в городах Свердловской области».

«Новый День» поинтересовался, есть ли сейчас конкретные предложения от инвесторов по строительству отелей и турбаз в городах области? За счет чего планируется создать недостающие 10 тысяч мест? Но конкретного ответа не последовало.

«Я знаю, что инвесторы выходят на различные ведомства по предложению создать номерной фонд, в том числе на руководителей муниципалитетов. У меня обращение к главам муниципалитетов. Если у вас есть такие инвесторы, то вы можете обращаться к нам в департамент. Мы подберем меры поддержки и посоветуем, как их получить», – прокомментировала Эльмира Туканова.

Из конкретных предложений директор департамента по развитию туризма назвала только сеть термальных комплексов «Баден-Баден», которую планируют развивать не только в Екатеринбурге. Напомним, сейчас со скандалом обсуждается возможность стройки на Шарташе, также инвестор проекта заявил о своих планах на Сысерть.

«Баден-Баден» – это тоже номерной фонд. Причем в местах, связанных с экотуризмом, природными достопримечательностями. Сейчас это очень популярно», – отметила Эльмира Туканова.

Напомним, ранее власти Свердловской области говорили, что турбазы и отели планируют строить на месте бывших пионерлагерей. Якобы идут переговоры с потенциальными инвесторами.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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