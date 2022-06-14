В загородных отелях Урала свободных номеров на выходные нет до конца лета, несмотря на цены

На Урале в хороших загородных отелях и на турбазах почти не осталось свободных номеров на популярные даты и выходные дни. Хотя цены увеличились по сравнению с прошлым годом на 8-10%, туристы забронировали и «стандарты», и «люксы» до конца лета.

Например, в популярном загородном отеле Свердловской области «Гринвальд» есть номера на понедельник-среду, немного – на воскресенье, а вот на четверг-субботу мест нет почти до конца лета. В спа-комплексе «Фонград», который расположен на берегу озера Тургояк в Челябинской области, вообще не осталось ни одной свободной даты заезда до конца августа. В тюменской «Тайге» за счет большого номерного фонда места еще есть, но, по данным экспертов, глубина продаж тоже составляет около месяца, то есть вскоре номера закончатся. И это несмотря на то, что ночь в такого уровня отелях обойдется минимум в 4000-6500 рублей в будни при размещении в «стандарте».

На турбазах Свердловской области места тоже в основном остались на будние дни: при заезде в понедельник и выезде в пятницу. Найти можно эконом-вариант от 1500 рублей в сутки, но без завтрака и при очень скромном размещении.

«Еще с начала пандемии коронавируса для жителей Свердловской области остается крайне болезненной ситуация с отсутствием в регионе достаточного количества средств размещения. Это и приводит к отсутствию номеров на выходные, росту цен. По нашим данным, летом 2022 года цены стали выше в среднем на 8-20% по сравнению с прошлым годом. Хотя, конечно, есть и те, кто держит прошлогодний ценник, – рассказал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Во многих популярных загородных комплексах и Свердловской, и соседних областей («Гринвальд», «Тайга» и другие) глубина продаж – месяц и более. Есть листы ожидания для туристов, которые ждут, что кто-то отменит бронирование. Многие туристы из Свердловской области едут в отели на Челябинские озера – там до 40% туристов из нашей области, что тоже толкает цены вверх».

По словам эксперта, проблема возникла в результате отсутствия как такового государственно-частного партнерства при строительстве объектов размещения в Свердловской области, недостаточной работы профильного министерства в прошедшие 10 лет.

В последние годы власти Свердловской области и Ростуризм активно поддерживали глэмпинги. И в регионе они действительно появились, там даже есть места на лето. Но по цене отдых в «люкс-палатке» порой дороже, чем в обычном стационарном отеле. Например, неделя в глэмпинге «Ладаглэмп» в Нижнем Тагиле обойдется почти в 40 тысяч рублей на двоих, завтрак включен.

«Глэмпинг – это модное явление и в США, и в Европе. Но у нас нужно брать в расчет природно-климатические условия, готовность туристов к такому виду отдыха. Есть, кончено, у такого направления плюсы, но я не уверен, что за глэмпингами на Урале будущее, – говорит Михаил Мальцев. – Для нас более перспективно строительство стандартных загородных комплексов, когда есть стационарный отель с кафе внутри, инфраструктура на территории комплекса и так далее».

Напомним, ранее в департаменте по развитию туризма в Свердловской области сообщали, что в городах региона (кроме Екатеринбурга) нужно построить отели на 10 тысяч мест. Но инвесторов, готовых вкладывать деньги, пока нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»