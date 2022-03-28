Загородные отели и турбазы подорожали на 20% из-за повышенного спроса, к лету цены еще вырастут

В Свердловской области отмечается рост цен на отдых в загородных отелях, домах отдыха и турбазах. Уже сейчас уральцы отмечают, что номера стоят на 10-30% больше, чем в прошлом году. Эксперты говорят, что это не предел. Перед стартом отпускного сезона стоимость может еще вырасти.

Загородные места отдыха повышают цены

«Мы в прошлом году в июле отдыхали на базе отдыха «Чусовая». За 5 ночей в двухкомнатном номере «комфорт» заплатили 16 тысяч рублей. Сейчас смотрю на те же даты – цена 18,1 тысячи. Коттеджи стоили 45-50 тысяч, сейчас – от 60 тысяч за сутки. И по многим номерам стоит предупреждение, что номер такой категории на выбранные даты остался один. Говорят, спрос бешеный, начиная с мая», – рассказала «Новому Дню» жительница Екатеринбурга Ольга.

И это – не единственный пример, а скорее тенденция, которую подтверждают представители туристической отрасли. По их словам, 20% – не предел. Непосредственно перед майскими праздниками и летними отпусками может произойти очередное подорожание.

«Сейчас некоторые базы отдыха искусственно создают ажиотаж объявлениями про «последний номер на ваши даты». На деле же для бронирования выставлены не все номера. Это делается, чтобы перед стартом высокого сезона продать их дороже», – рассказал представитель одной из туристических компаний Екатеринбурга. При этом собеседник «Нового Дня» попросил не называть его имя, чтобы не спровоцировать реакцию ФАС. Напомним, собственнику торговой сети «Елисей», заявившему о росте цен на продукты, пришло предупреждение от ведомства. Такое же предостережение получил за свои высказывания о ценах на туалетную бумагу генеральный директор предприятия «Уралвторма» Андрей Таганкин.

Генеральный директор USTA Management (городские отели «Центральный», «Московская горка» и другие, загородный «Гринвальд») Тамара Клишина подтвердила, что тенденция такая в загородных отелях есть. Хотя, например, тот же «Гринвальд» цены пока не повышал. Наоборот, на апрель, который считается непопулярным для отдыха месяцем, есть скидки, а на август цены с 2021 года не изменились (корреспондент «Нового Дня» проверил по прошлогодним бронированиям).

«В загородных отелях, вполне вероятно, цены вырастут на 20%, если ситуация будет развиваться так же. Это связано с повышенным спросом и ростом инфляции. Точно так же было в период пандемии, когда были закрыты границы, загородные средства размещения были востребованы и поднимали цены в высокий сезон», – отметила Тамара Клишина.

Добавим, что по информации «Нового Дня», в этом году в Свердловской области не планируют открывать крупных загородных отелей, так что мест на всех желающих не хватит. Хотя, по мнению экспертов, время можно считать подходящим для развития такого бизнеса.

«Инвесторы осторожничают, рынок загородных средств размещения не очень хорошо понят. Хотя точка входа сейчас интересная. Для отелей на 5 лет отменены НДС. Цены и спрос в загородных отелях будут неплохими. Таким образом, можно снизить сроки окупаемости проектов», – считает генеральный директор USTA Management.

Городские отели цены пока не повышают

В самом Екатеринбурге ситуация иная. «В городских отелях Екатеринбурга всегда было и есть динамичное ценообразование, которое зависит от спроса, сезона и количества мероприятий в городе. Цена формируется исходя из рыночной ситуации. И сейчас я лично не вижу предпосылок для ее повышения. Большое количество конкурентных предложений, отсутствие крупных мероприятий не даст повышать стоимость размещения в городских отелях в ближайшие месяцы», – рассказала «Новому Дню» генеральный директор USTA Management Тамара Клишина.

Другой собеседник агентства, пожелавший остаться анонимом, говорит, что сейчас цены не растут. Но не исключает, что такой сценарий возможен.

«Как минимум, растут цены на продукты, бытовые и офисные принадлежности. Но сдерживающим фактором может послужить обнуление НДС для отелей, а также поиск прямых каналов продаж, минуя Booking, – рассказал он. – На мой взгляд, у городских отелей появится некий баланс цены между выходными (для туристов) и будними днями (для командировочных). Кстати, отели уже фиксируют увеличение загрузки на выходные, что радует».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»