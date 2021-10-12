Бывшие лагеря на Урале хотят перестроить под отели

В городах Свердловской области начали искать площадки под базы отдыха и загородные отели. В том числе, рассматривают бывшие детские лагеря, пристани и места для размещения глэмпингов. Информацию затем передадут инвесторам, которые будут принимать решение – строить или нет.

Минувшим летом жители Свердловской области столкнулись с проблемой: за месяц-полтора не было мест ни в одном из приличных загородных отелей или на базах отдыха. Многие в итоге выбирали отдых в соседних Челябинской и Тюменской областях, где выбор отелей и курортов на сегодняшний день шире.

С начала этого года на Среднем Урале открылся лишь один новый загородный отель – «Берег» в Сысертском районе. Чтобы удовлетворить спрос, этого не достаточно. Возможно, проблему частично решат глэмпинги, которые планируют строить бизнесмены, выигравшие гранты Ростуризма.

«Действительно, летом загрузка в регионе была 100%. Не скажу, что в Челябинской области отелей больше. Там просто большое количество озер, и это привлекает нашего туриста, он туда традиционно уезжает. У нас тоже есть река Чусовая, горы. И сегодняшние гранты Ростуризма, внутренняя политика как раз направлена на то, чтобы таких мест [размещения внутри региона] стало больше. Возможно, не объектов капитального строительства, а каких-то облегченных объектов – глэмпингов, временных летних лагерей», – прокомментировала начальник отдела развития туризма и туристской инфраструктуры министерства инвестиций и развития Свердловской области Екатерина Иванова, отвечая на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в ТАСС.

Строительство «постоянных» загородных отелей и баз отдыха тоже обсуждается. Но конкретных проектов, которые будут реализованы в ближайшее время, пока нет.

«Ведется работа с муниципальными властями. Буквально недавно мы были в Среднеуральске, где нам презентовали площадки бывших лагерей, пристани. И был запрос на поиск инвестора. Мы связались с агентством по привлечению инвестиций области, и оказалось, со стороны бизнеса – есть запрос на такие площадки. На следующей неделе уже будет выезд на территорию», – отметила Екатерина Иванова.

По словам представительницы министерства, у бизнеса есть запрос на развитие туризма в Свердловской области, в том числе – на строительство средств размещения. Нужно предоставить им информацию о доступных площадках.

«Перед нами стоит задача в ноябре провести четыре видеоконференции с управляющими округами, чтобы собрать информацию о потенциальных площадках, помещениях, [которые могут быть перестроены под отели], чтобы передать ее заинтересованному бизнесу», – резюмировала Екатерина Иванова.

Добавим, что всего сегодня в Свердловской области 583 коллективных средства размещения, включая отели, базы отдыха, хостелы. Они способны вместить 50 тысяч человек. Но очень многие из них находятся в Екатеринбурге, а за пределами города не так-то просто в сезон найти свободные номера, которые бы удовлетворяли по «цене/качеству», располагались в живописных местах и располагали хорошим сервисом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 12.10.21

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