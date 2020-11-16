Ростуризм выделил 35 миллионов рублей на обустройство перевала Дятлова и создание глэмпингов на Урале

Ростуризм выделит 35 миллионов рублей на реализацию 15 туристических проектов в Свердловской области. Среди них – создание нескольких глэмпингов, гостевых домов и развлекательных комплексов. Кроме того, в регионе хотят открыть мараловую ферму и обустроить перевал Дятлова.

Конкурс грантов на поддержку внутреннего туризма Ростуризм проводил для бизнесменов со всей страны. Всего поступило более 4 тысяч проектов, после проверки до конкурса допустили 2 735 заявок. От Свердловской области в конкурсе участвовало 150 проектов, из которых 15 прошли в финал и им дадут в общей сложности 35 миллионов рублей из федерального бюджета.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, деньги получат бизнесмены, которые планируют открыть глэмпинги, – мода на новые средства размещения сейчас идет по всей стране. На Урале такие «палаточные лагеря» будут называться «Жилище кочевника», «Гламурная линза», «На заводе». Кроме того, с помощью денег из бюджета планируется построить гостевые дома «Лисья нора», «Гнездо Кулика», релакс-резорт «Сфера», развлекательно-познавательный комплекс «Калинин двор». Финансирование получили и создатели мараловой фермы, которым нужны средства на ее развитие. Кроме того, в рамках межрегионального проекта планируется обустроить перевал Дятлова.

По условиям конкурса максимальная сумма гранта составляет 3 миллиона рублей, 30% от размера гранта бизнесмены должны вложить собственных средств. Деньги предприниматели получат до конца года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 16.11.20

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