На маршруте «перевал Дятлова – плато Маньпупунёр» поставят жилые модули, выдерживающие температуру до -50 С

На грант Ростуризма туристическая компания из Перми обустроит на маршруте близ перевала Дятлова несколько туристических лагерей – в точках привала поставят дополнительные горные жилые модули, которые выдерживают ветер до 110 км/час и температуру до -50 градусов. «Если бы такие модули были в 1959 году, то трагедии группы Дятлова не случилось бы», – говорят создатели.

Напомним, Ростуризм подвел итоги конкурса грантов на поддержку внутреннего туризма. Победители получат суммы до 3 миллионов рублей на создание инфраструктуры, строительство гостевых домов и так далее. Один из победителей, по данным департамента информации Свердловской области, получил деньги на обустройство перевала Дятлова.

Как выяснил «Новый День», победителем стал проект «Обустройство туристического маршрута «перевал Дятлова – плато Маньпупунёр» горными жилыми модулями» авторства фирмы из Перми – ООО «Северный Урал». Компания получит 2,98 миллиона рублей на установку специальных домиков для туристов, которые могут использоваться круглый год. Их поставят на маршруте, который начинается от перевала Дятлова, но не на самом перевале: два – на Вологодской грани и два на пункте Европа-Азия (60 километров от перевала Дятлова), рассказал «Новому Дню» директор пермской компании Дмитрий Кириллов. Это будут далеко не первые модули в горах Урала. Компания «Северный Урал» ставит их на туристических маршрутах с 2016 года и сейчас есть такие комплексы на точках: Отортен (20 км от перевала), в лагерях «Щебенка» (40 км от перевала), «Европа-Азия» и на Вологодской грани (пункт у истоков реки Печора в Республике Коми).

«Эти модули называются горными приютами, в них совершенно бесплатно могут останавливаться любые туристы – и пешие, и те, кто передвигаются на транспорте. В них можно отдохнуть, приготовить еду. Модули выдерживают ветра до 110 км/час и температуру от + 50 до -50 градусов. Если бы такой модуль стоял в горах 60 лет назад, трагедии группы Дятлова могло бы и не быть», – рассказал «Новому Дню» Дмитрий Кириллов.

Сегодня такие модули – единственные сборные конструкции, которые можно установить в труднодоступных горах Северного Урала. До места назначения их доставляют на вертолете Ми-8, собрать горный приют могут всего два человека.

«Зачем мы это делаем? С одной стороны, обидно за природу. Потому что каким бы ни был турист хорошим человеком, он все равно несет вред природе, оставляет бумажки, которые потом по горной тундре разносятся. А на стоянках есть санитарные модули, туалеты, куда можно утилизировать мусор, потом на вертолете мы его вывозим. А второе – я просто видел много людей, которые травмировались в походах. И видел, в каких условиях они ожидали, пока придет помощь. Сейчас ждать можно в модулях, в тепле», – рассказал Дмитрий Кириллов.

Также, по данным туроператора, с момента, когда в горах стали появляться модули, сократилось и количество несчастных случаев, когда туристы попросту замерзали.

Добавим, что размещение туристов в модулях было и будет бесплатным. Найти расположение горных приютов можно по навигатору.

Екатеринбург, Пермь, Ольга Тарасова

Екатеринбург, Пермь. Другие новости 17.11.20

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