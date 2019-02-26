В Екатеринбурге официально назначен председатель комитета по экологии

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский официально назначил Екатерину Мурзину председателем комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга. Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии.

Екатерина Мурзина закончила УРГЭУ, работала в администрации города, в областном Минпромнауки, с 2016 по 2018 год – в должности заместителя начальника управления экспертного департамента аппарата губернатора.

Напомним, ещё на прошлой неделе стало известно, что после года анархии в комитете по экологии администрации Екатеринбурга наконец-то появится руководитель, который сменит Егора Свалова, ушедшего на пост заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области. Екатерина Мурзина, напоминает «Новый День», была заявлена одним из спикеров «Деловой пятницы», посвященной мусорной реформе. Однако на мероприятии она не появилась, позицию администрации Екатеринбурга фактически никто не представлял. В мэрии агентству тогда пояснили, что официального назначения Мурзиной еще не произошло.

Екатеринбург, служба информации

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