В заксобрании решили, на кого повесить безнадзорных собак

В заксобрании решено создать рабочую группу, которая будет заниматься проблемой безнадзорных животных. Такое решение принял сегодня комитет по аграрной политике и земельным отношениям.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председателем предложили стать депутату Вячеславу Вегнеру, так как у него «есть богатый опыт взаимодействия с зоозащитниками и общественными объединениями».

В начале заседания выступил начальник департамента ветеринарии Евгений Трушкин, который заявил: «Я считаю, что безнадзорных животных на улицах быть не должно». По его мнению, действующая сейчас система ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск в место обитания) неэффективна. Он подчеркнул, что даже в Госдуме уже звучат предложения отказаться от нее. Также Трушкин сообщил депутатам, что с начала года в городах области было отловлено 1337 собак, из них уже стерилизовано 725, остальные ждут своей очереди. Кроме того, он отметил, что сейчас в области действуют 16 приютов для бездомных животных, из них большинство – частные.

Вячеслав Вегнер на это ответил, что ни один пункт содержания не соответствует утвержденным требованиям, а потому все главы городов, заключившие с ними договоры, «ходят под прокуратурой». Депутат повторил свою давнюю идею, что надо создать отдельное бюджетное учреждение, которое будет заниматься «собачьими богадельнями».

Как уже сообщал «Новый День», 18 февраля истек срок ультиматума губернатора Евгения Куйвашева, который потребовал от мэров уральских городов в течение двух недель отловить всех безнадзорных собак и поместить их в приюты. «Новый День» уже писал, что задача была невыполнимой – в муниципалитетах просто нет стольких приютов, да и отпускать животных требует федеральное законодательство. Месяц назад, комментируя ситуацию, вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов сказал, что «поручение мэрия выполняет», однако раскритиковал федеральный закон «О гуманном обращении с животными» как неработающий.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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