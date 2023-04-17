За людей – не значит против собак. Авторская колонка Катерины Норсеевой о том, почему не работает «закон Бурматова»

В Оренбургской области произошла страшная трагедия. Стая бродячих собак загрызла девятилетнего мальчика. Насмерть. Возбуждено уголовное дело, отчета по нему требует глава СКР Александр Бастрыкин, оренбургский губернатор Денис Паслер направил в российское правительство документ с поправками в закон № 498 (который определяет судьбу бродячих собак и требует отлавливать их, стерилизовать, вакцинировать и выпускать обратно и который, очевидно, не работает). А что же автор закона, который лоббировал его и подавал под соусом гуманизма, депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов? Он раздает в СМИ комментарии, советуя директору оренбургского приюта хорошенько подумать, потому что «ему сидеть». Депутат Бурматов не просит прощения у родителей мальчика, который погиб из-за откровенно неработающего закона. И, похоже, даже не думает о том, чтобы исправить свою ошибку.

Не надо быть мегамозгом, чтобы понять: пора заняться причиной появления бродячих стай. Кто у нас в стране несет ответственность за то, что выбрасывает некстати появившихся щенков? Или собак, с которыми не справляется в уходе и содержании? Никто. А откуда берутся стаи безнадзорных животных? Не оттого ли, что нерадивые владельцы не несут ответственности? И почему депутат Госдумы РФ Бурматов не подумал об этой стороне закона?

Допустим, закон ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат) рабочий. Допустим, у каждого муниципального образования нашлись деньги на строительство нужного количества приютов. Допустим, нашлись деньги на то, чтобы выловить всех безнадзорных животных. А дальше что? Появятся новые, пока не будет решена эта проблема.

Несколько лет назад я записывала интервью с научным сотрудником Екатеринбургского зоопарка Екатериной Уваровой, которая на пальцах объяснила, почему и зачем собаки сбиваются в стаи. Процитирую ее: «Чем менее уверена в себе собака и чем меньше она считает территорию своей, тем меньше вероятность того, что она на вас нападет. И наоборот – чем больше она считает территорию своей, тем больше она будет ее защищать от чужаков. Собака нападает на человека не как на объект своего питания, она не воспринимает человека как пищу. Там, где собак кормят, они считают, что это классное место, что его надо защищать от всех остальных. Поэтому, с одной стороны, закон об ОСВВ – это хорошо, т.к. собаки не позволяют расплодиться, например, крысам, проводились соответствующие исследования. С другой – собака, обжившись, начинает чувствовать себя хозяйкой, и, как и положено стайным животным, охранять территорию от чужаков. И люди становятся такими чужаками. Чем стая больше, тем она организованнее. Идеально было бы, если бы собаки были строго прописаны по территории – 1-2 особи, которые знают своих соседей. Но собаки сбиваются в большие своры, к которым примыкают недавно выброшенные собаки, щенки».

При этом депутат Бурматов, автор закона об ОСВВ, винит в оренбургской трагедии не себя и свои просчеты, конечно. Такое ощущение, что он вообще не консультировался с учеными, знающими поведение животных. «Директор приюта, совершивший уголовное преступление, которое квалифицируется по нескольким статьям. Если эта компания допустила нахождение на улице агрессивных животных, то это прямое нарушение закона. Если они их выпустили, значит, было незаконное решение ветеринара или его в принципе не было», – заявляет он.

Но штука-то в том, что собака, которая один на один с человеком может и не быть агрессивной, попав на улицу и оказавшись без пропитания, скорее всего, станет членом стаи, – и будет защищать свою территорию обитания и свою же кормовую базу, нападая на чужаков. То есть на людей.

В результате деятельности Бурматова под петицией об отстреле собак подписались почти 10 тысяч человек. Это только за сутки после трагедии в Оренбуржье. Люди буквально кричат о том, что это единственная работающая мера. Этого добивался депутат-гуманист? Он добивался чудовищного раскола в обществе, буквально стравливая людей? Ведь аргументы и противников ОСВВ, и защитников животных понятны. Первые хотят безопасного пространства для себя и своих детей, другие – не понимают, почему должны страдать ни в чем не повинные животные, и так ставшие жертвами человеческой халатности.

Между прочим, об этом же в начале прошлого года в своей жалобе на Бурматова и его закон писали челябинцы в ФСБ, послание было адресовано директору конторы Александру Бортникову. «Бурматов в стадии разработки закона 498-ФЗ обязан был и имел все возможности для привлечения специалистов в области биологии, кинологии и зоопсихологии. Вместо этого он намеренно проигнорировал эту необходимость, и «разработчиками» закона явились в основном люди, которые в указанных вопросах совсем не разбираются, – говорилось в заявлении. – Бурматов не мог не понимать, что в существующем виде 498-ФЗ противоречит Конституции РФ, в частности положениям о безопасной среде обитания для людей и санитарно-эпидемиологическом благополучии. Именно благодаря его деятельности и лоббированию, в частности положения закона об ОСВВ во многих регионах сложилась катастрофическая обстановка».

Также авторы послания отмечали, что из-за несовершенства закона сложилась ситуация со странным освоением бюджетных средств, когда «огромнейшие ресурсы закапывают в песок, раздергивая их на бессмысленное строительство приютов, отлов и т.д.». Действительно, по оценке специалистов мэрии Оренбурга, в городе примерно 7-10 тысяч безнадзорных собак. В этом году на их отлов выделили 1,4 млн рублей при средней стоимости отлова, вакцинации, стерилизации и выпуска одной собаки – 7 тысяч рублей. То есть в бюджете наскребли денег на то, чтобы «сделать безопасными» примерно 200 собак. А надо порядка 70 млн. Большая сумма даже для регионального центра, что уж говорить про муниципалитеты поскромнее.

Причем подобное происходит не только в Оренбуржье, а вообще по всей стране. В Екатеринбурге, как сказано выше, примерно 3-5 тысяч бродячих собак. Объем средств, выделяемых на их отлов, вакцинацию и стерилизиацию, а также содержание агрессивных особей в приюте (пожизненное за бюджетный счет!), позволяет выловить примерно 700-800 собак, большую часть из которых выпускают обратно. А те, в свою очередь, попадая в ситуацию, когда вынуждены выживать, сбиваются в стаи. И становятся агрессивными. Круг замкнулся.

Сколько еще нужно смертей, чтобы закон Бурматова поменяли?

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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