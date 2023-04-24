Зоозащитникам дадут 2,8 млн на отлов и стерилизацию собак

В Свердловской области стартовал прием заявок на гранты для зоозащитников. Общая сумма – 2,8 млн рублей. «Заявку могут подать социально ориентированные некоммерческие организации, имеющие помещения для содержания животных и ухода за ними. При этом опыт работы в сфере защиты животных у некоммерческой организации должен составлять не менее года. Средства гранта можно направить на устройство вольеров и стерилизацию бездомных собак», – уточнили в департаменте информполитики Свердловской области.

В прошлом году средства три НКО построили 12 вольеров и стерилизовали 170 бездомных собак.

Напомним, в России действует закон, который запрещает отстрел бродячих животных, представляющих опасность для людей. Вместо этого их должны отлавливать, стерилизовать, вакцинировать, чипировать и выпускать туда, откуда взяли, если собака не проявляет агрессии. Решение об этом принимает комиссия, состоящая, как правило, из кинолога, ветеринара, общественника-зоозащитника и т.д. Однако специалисты по поведению животных уверены, что это неправильная мера – даже стерилизованная собака не становится менее агрессивной, если она вынуждена искать себе пропитание на улице и примыкать к стае.

«Новый День» собрал статистику гибели людей от нападения бездомных собак с 2019 года, когда заработал закон об ОСВВ.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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