Пятый год закону Бурматова. Хроника жертв бродячих собак

Вся страна обсуждает жуткую трагедию в Оренбурге, где девятилетнего мальчика загрызли собаки. К сожалению, это далеко не первая смерть с момента, когда на законодательном уровне изменили подход к бродячим животным, а это произошло в 2019 году – тогда был начал действовать т.н. закон Бурматова, который предписывает отлавливать собак, стерилизовать и вакцинировать их, а затем отпускать.

2019 год

В феврале погиб после нападения бродячих собак 25-летний мужчина из Владимира. Молодого человека, еще живого, забрала скорая, но он скончался по дороге в больницу от обширной кровопотери и травм. Двумя днями ранее в реанимацию после встречи со стаей бродячих собак в том же микрорайоне попала женщина.

2020 год

В мае в горбольницу Брянска поступила женщина с множественными укушенными рваными травмами головы, шеи, туловища, рук и ног. Врачам не удалось ее спасти. Женщина стала жертвой бродячих собак.

Спустя две недели, в июне, также в Брянске бродячие собаки насмерть загрызли 45-летнюю женщину. Бездыханное тело обнаружили местные жители.

В декабре в Ухте бродячие собаки набросились на женщину 46 лет и мужчину 53 лет. От полученных травм ухтинка погибла на месте, ее муж с множественными рваными ранами и следами укусов был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В декабре же в Улан-Удэ на 20-летюю девушку напали собаки. В критическом состоянии она была сначала помещена в реанимацию местной больницы, а после госпитализирована в Москву и чудом выжила. Особое возмущение людей тогда вызвал тот факт, что спустя пару дней бродячие собаки совершили нападение в том же месте на девятилетнего школьника. Мальчик отделался травмой ноги.

2021 год

В апреле в башкирской деревне Сафарово четырехлетний ребенок получил смертельные травмы в результате нападения бездомных собак. Малыш катался на велосипеде, когда на него бросились дворняги. Ребенок погиб на месте.

В ноябре стая бродячих собак напала на жительницу Лангепаса. В том месте, где женщина ходила каждый день. Растерзанную жительницу ХМАО доставили в больницу в состоянии комы. Через несколько часов она умерла, не приходя в сознание.

В декабре в Якутске накануне своего дня рождения погибла доцент местного университета 53-летняя Сардана Слепцова. Собаки повалили женщину на землю и стали терзать. От полученных травм она скончалась на месте, ее тело обнаружил прохожий.

2022 год

В январе в селе Домна под Читой погибла первоклассница. Девочка шла из музыкальной школы по тропинке, которой ходила всегда. Там на семилетнего ребенка набросились бродячие псы и растерзали. Родители обратились в полицию по факту пропажи девочки, но правоохранители обнаружили лишь ее бездыханное тело.

2023 год

В марте в Астрахани на уличной парковке было обнаружено растерзанное тело 44-летней женщины. На нее напали бродячие собаки. Экспертиза показала, что пострадавшая умерла от болевого шока и потери крови.

Аналогичное заключение судмедэкспертами было сделано по поводу смерти 58-летнего мужчины также в Астрахани. Тело его было найдено неделей ранее.

Накануне стало известно о смерти девятилетнего школьника в Оренбурге. Мальчик от полученных ран скончался на месте.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»