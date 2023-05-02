В Бурятии собака напала на шестерых детей

В Бурятии собака напала на шестерых детей. Два ребенка попали в больницу, остальным пес порвал одежду.

Инцидент произошел в Октябрьском районе в столице Бурятии Улан-Удэ. Дети шли по улице Залесная в школу, когда на них набросилась собака породы алабай. Как уточнили в мэрии города, на животном был ошейник.

«Двое детей после осмотра в ДРКБ поехали ставить прививки. Остальным нанесен имущественный ущерб, так как собака порвала одежду», – сообщили в городской администрации.

В настоящее время на месте работают бригады по отлову бродячих животных, задействован беспилотник. Хозяин пса разыскивается.

Улан-Удэ, Зоя Осколкова

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