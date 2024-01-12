Чиновники решили, сколько нужно денег на одну бездомную собаку в день

Стало известно, сколько будет обходиться бюджету отлов, медицинское обслуживание и содержание одной бездомной собаки. Тарифы утвердил областной департамент ветеринарии.

Первый пункт в статье расходов – это отлов. На одну собаку будет приходиться 483 рубля. Оплачивается только факт поимки животного, а не попытка.

Второй пункт – транспортировка до пункта временного содержания. За это бюджет будет платить по 543 рубля.

Третий – медицинские манипуляции, включая лечение, вакцинацию и чипирование – будет стоить 586 рублей за одну собаку.

Отдельным параграфом идет кастрация (стерилизация) – это стоит 3285 рублей.

Собачий all inclusive в приюте будет обходиться в 143 рубля в сутки. Сюда входят питание, вода, выгул, зарплата сотрудников приюта.

Наконец, возврат животных, не проявляющих немотивированную агрессию, на прежние места обитания – 543 рубля на собаку.

Итого расходы составят 8443 рубля (без учета пребывания собаки в приюте на время после медицинских манипуляций).

Напомним, в России действует закон № 498, который определяет судьбу бродячих собак и требует отлавливать их, стерилизовать, вакцинировать и выпускать обратно неагрессивных особей. Однако эксперты считают, что он не работает, ежегодно бродячие собаки, которые сбиваются в стаи, нападают на людей.

Екатеринбург, Елена Сычева

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