Таков закон: загрызших ребенка в Оренбурге собак поймали, но через три недели выпустят на улицу

Бездомных собак, которые загрызли мальчика в Оренбурге, отловили, но через три недели их придется снова выпустить на улицу. Об этом сообщила мэрия города. На такой шаг власти вынуждены пойти из-за действующего законодательства, объяснили в горадминистрации.

Как отметили в мэрии, в районе гибели ребенка была обнаружена стая бродячих псов. Из них три собаки были с бирками. Они не подлежат изъятию, так как на основании федерального закона должны жить в привычной среде обитания.

Четырех нечипированных собак отловили специалисты. Согласно нормам того же федерального закона, после проведения всех необходимых манипуляций, в том числе стерилизации и установки бирки, через три недели их придется вернуть на место обитания, то есть на улицу, указали в мэрии.

«Отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания – таковы требования федерального законодательства», – заявил мэр города Сергей Салмин. По его мнению, подобный подход неэффективен, поскольку он не решает проблему по существу.

«Собака не становится лояльной и доброй, она также хочет есть и борется за пропитание», – подчеркнул градоначальник.

Салмин считает, что для борьбы с засильем бродячих собак в городе необходимы «более радикальные меры». Он поставил задачу своей администрации подготовить законодательную инициативу, которая позволила бы решить проблему.

Как отметил мэр, стерилизация приведет к естественной убыли бродячих животных, но «очевидно, что процесс идет очень медленно».

«Закон не позволяет регулировать численность безнадзорных животных. Выделяемые деньги не позволяют добиться желаемого результата. Необходимы более радикальные меры, но они действующим законодательством не предусмотрены», – заявил градоначальник.

Накануне в Оренбурге бродячие собаки загрызли девятилетнего мальчика. Стая псов набросилась на школьника, когда тот гулял возле гаражного кооператива неподалеку от своего дома. Ребенок от полученных ран скончался на месте. По факту гибели мальчика Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статьям о халатности и оказании небезопасных услуг. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал отчета о ходе расследования гибели школьника. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер направил в российское правительство предложения по доработке федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

Оренбург, Наталья Петрова

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