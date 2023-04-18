Глава управления ЖКХ Оренбурга задержан после гибели мальчика, которого загрызли собаки

После гибели в Оренбурге мальчика, которого загрызли бездомные собаки, задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Об этом сообщает Следственный комитет России. Задержанному вменяется статья «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Следствие просит его заключить под стражу.

По информации СКР, следователи провели обыски в управлении ЖКХ, а также в автономной некоммерческой организации «Мы нашли вам друга», где были изъяты документы, связанные с отловом безнадзорных животных. Кроме того, допрашиваются свидетели, в том числе глава администрации города и его первый заместитель, отметили в ведомстве.

«По результатам проведенных обысков в качестве подозреваемого задержан начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Оренбурга, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ», – говорится в сообщении.

В воскресенье, 16 апреля, в Оренбурге бродячие собаки загрызли девятилетнего мальчика. Стая псов набросилась на школьника, когда тот гулял возле гаражного кооператива рядом со своим домом. Ребенок от полученных ран скончался на месте. По факту гибели мальчика региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статьям о халатности и оказании небезопасных услуг. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал отчета о ходе расследования гибели школьника. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер направил в российское правительство предложения по доработке федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

Оренбург, Наталья Петрова

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