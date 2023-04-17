Бастрыкин потребовал доклад о расследовании гибели ребенка, которого загрызли собаки в Оренбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК РФ по Оренбургской области Вячеславу Зудерману доложить о ходе расследования уголовного дела по факту гибели ребенка в результате нападения стаи бездомных собак в Оренбурге. Об этом говорится в сообщении СКР.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) и п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствие даст правовую оценку действиям лиц, ответственных за организацию мероприятий по отлову бродячих животных на территории Оренбурга, подчеркнули в Следственном комитете. Следователи в том числе оценят «действия руководства организации, заключившей муниципальный контракт на оказание услуг по организации проведения мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории города», – сказано в сообщении.

Трагедия произошла вчера днем в Промышленном районе города. Стая бездомных собак набросилась на девятилетнего мальчика, когда тот гулял возле гаражного кооператива по улице Кольцевой. В результате полученных ран ребенок скончался на месте.

После гибели ребенка губернатор области Денис Паслер поручил всем главам муниципалитетов Оренбуржья обследовать территории и отловить всех безнадзорных собак. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Для этого необходимо использовать в том числе информацию от местных жителей, указал он.

Губернатор также отметил, что чипирование животных не является гарантией безопасности людей. «Случаи, когда возвращенные в среду собаки наносили вред, зафиксированы», – подчеркнул он. Таким образом, «меры, которые сегодня предусматривает законодательство, недостаточны», указал Паслер.

Глава региона добавил, что из Оренбуржья в правительство России направлены предложения по доработке закона «Об ответственном обращении с животными». «Мы <…> хотим, чтобы он был доработан», – отметил Паслер. Какие именно поправки в закон были предложены, он не раскрыл.

Москва, Оренбург, Наталья Петрова

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