В Якутске бездомные псы растерзали женщину

Стая бродячих собак растерзала женщину в Якутске. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности.

Тело 53-летней женщины на территории ипподрома обнаружил прохожий.

«На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством следователя СКР, которая провела осмотр места, тела женщины и иные неотложные проверочные мероприятия, – сообщили в региональном управлении СКР. – Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза».

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 293 УК РФ «ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следователи изучают документацию ведомств, осуществляющих работу по регулированию численности безнадзорных животных, а также возможный факт наличия хозяев животных.

Якутск, Зоя Осколкова

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