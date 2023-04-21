В Артемовском собака напала на подростка. Виновные заплатят 10 тысяч

В поселке Красногвардейский Артемовского городского округа пес напал на подростка, проходившего мимо аптеки. Собака бросилась ребенку на спину, уронила его, укусила за спину и ногу, мальчик попытался встать, выставил вперед правую руку, собака искусала и ее.

После случившегося прокуратура отправила в суд заявление о компенсации морального вреда с администрации городского округа. Дело рассмотрено, за укушенные раны спины и руки мальчик получит 10 тысяч рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.

Добавим, недавно в Оренбурге бродячие собаки напали на девятилетнего мальчика и загрызли его насмерть. В СМИ снова стали говорить о проблеме с отловом опасных бездомных животных: закон депутата Бурматова, по которому их возвращают на улицы, не работает.

Артемовский, Марина Иванова

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