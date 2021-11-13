В Лангепасе свора диких собак убила женщину

В Лангепасе в районе промзоны на женщину напала свора бродячих собак. Сообщение об этом появилось в одном из городских пабликов соцсети «ВКонтакте». По словам горожан, происшествие случилось на промзоне около трех часов дня, накануне, 12 ноября.

«Донеслись крики, кричала женщина. Ей собаки порвали практически все тело»,– сообщается в паблике. Женщину увезли в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

Мэрия города уже отреагировала. В сообщении, которое размещено на официальном портале, говорится: «Произошедший случай является вопиющим, поэтому к его рассмотрению, по поручению главы Лангепаса Сергея Горобченко, в экстренном порядке подключены все ответственные структуры».

Помимо администрации в деле разбираются и правоохранительные органы. Глава города взял ЧП на личный контроль.

Тем временем, как сообщает «Вестник Сургутского района», женщина на которую напали собаки, скончалась в больнице. Эту информацию корреспонденту издания подтвердили в приемном покое учреждения.

Лангепас, Александр Непомнящий

Лангепас. Другие новости 12.11.21

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