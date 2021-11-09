В Югре бездомная собака укусила ребенка за губу. СКР ищет виноватых

В Югре СКР ищет ответственных за нападение на ребенка бездомной собаки. По предварительным данным, инцидент случился 7 ноября около 17 часов. Четырехлетний мальчик гулял во дворе одного из домов по улице Калинина города Советский, когда на него набросилась бездомная собака и укусила за губу. Дикое животное от пострадавшего отогнала очевидица, выгуливавшая свою собаку, а мальчику пришлось оказывать медицинскую помощь, в том числе ему назначены уколы против бешенства.

Следственный комитет пытается установить, кто из чиновников местной администрации ответственен за работу по отлову диких животных и как вообще в городе реализовывается данная работа.

Ранее «Новый День» писал о том, что родители из Зеленоборского в Югре просят перевести их детей на дистант, потому что поселок атакуют волки, и они могут напасть на детей по пути в школу.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.11.21

«Дочка» Роснефти заплатит за более чем 2000 кв м леса, пострадавшего от розлива нефти. / Полпред Якушев: «Мы будем жестко пресекать торговлю QR-кодами». / В Югре родители просят перевести детей на дистант, потому что по дороге в школу их могут съесть волки. Читать дальше

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