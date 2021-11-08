В Югре родители просят перевести детей на дистант, потому что по дороге в школу их могут съесть волки

В поселке Зеленоборск Советского района ХМАО сложилась угрожающая ситуация. Как сообщает ugra-news.ru, в редакцию обратилась одна из жительниц поселка. Она рассказала, что населенный пункт терроризируют волки. Хищников сняла камера видеонаблюдения.

«Впервые волки вышли в поселок из леса 17 декабря прошлого года. Было две особи, пропали тогда несколько собак. Несмотря на обращения, тогда ничего не было сделано и волки, видимо, расплодились. В этом году визиты хищников начались с августа. А в октябре они начали снимать с цепей и утаскивать в лес собак. Волоком по снегу, весь поселок в крови. Только несколько случаев приведу. Собаку утащили 5 октября днем – на улице Мира, 15 октября на улице Гагарина, 30 октября двух собак – в микрорайоне Южном, трех собак утащили на улице Добровольской. 4 ноября по всему поселку проволокли собаку, которую загрызли на улице Октябрьской у возле больницы», – рассказывает местная жительница Оксана.

В социальных сетях жители Зеленоборска обсуждают ситуацию, рассказывая, где и когда сами видели волков. Отмечают и то, что с начала осени неоднократно обращались в администрацию муниципалитета с просьбами сообщить о волках в соответствующие окружные ведомства.

В том же чате в минувшие выходные представитель администрации поселка Зеленоборск сообщила жителям, что все мероприятия по регулированию численности животных уже проводятся.

Впоследствии выяснилось, что обращения в соответствующие инстанции не поступало, сообщает издание.

При этом, ряд родителей в Зеленоборске написали заявления о переводе детей на дистанционное обучение в связи с тем, что волков в поселке видят и днем.

«Да, есть такие заявления. Ситуация опасная, я вижу следы деятельности волков постоянно, возле дома ходят. К заявлениям родителей относимся с пониманием, главное для, нас – безопасность детей. Свою обеспокоенность я выразила и главе поселке, и в управлении образования. Очень надеюсь, меры будут приняты очень быстро», – приводит ugra-news.ru слова директора Зеленоборской средней школы Ольги Калугиной.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 08.11.21

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