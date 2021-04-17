В Башкирии бродячие собаки загрызли четырехлетнего мальчика

В башкирской деревне четырехлетний ребенок получил смертельные травмы после нападения бездомных собак. Об этом сообщает прокуратура республики.

Инцидент произошел в деревне Сафарово Учалинского района. Мальчик играл возле своего дома, когда на него напала стая бродячих собак. «От полученных повреждений ребенок скончался на месте», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура в Башкирии начала проверку по факту гибели мальчика. Прокуроры проверят исполнение органами местного самоуправления мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову бездомных животных.

Кроме того, региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 17.04.21

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