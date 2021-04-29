В Башкирии дети спасались на дереве от агрессивных собак

В Башкирии четыре школьника были вынуждены залезть на дерево, чтобы спастись от стаи бродячих псов. Видео с места событий опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Инцидент произошел в городе Бирске. На кадрах четыре ребенка залезли на дерево, под которым собралась стая собак. По словам очевидцев, незадолго до этого были слышны крики.

Глава Бирского района Антон Таланов заявил, что по факту произошедшего уже проводится расследование. «Ситуация с нашими школьниками меня опечалила и привела в некоторое замешательство. С одной стороны, дворовые псы, со слов детей, вели себя не агрессивно. С другой стороны, что-то же сподвигло детей залезть на дерево?» – написал чиновник на своей странице во «ВКонтакте».

Для отлова бродячих псов на место выехали специалисты. Всех собак отправили в приют, где их привьют и стерилизуют.

Меньше двух недель назад в башкирской деревне Сафарово Учалинского района четырехлетний ребенок получил смертельные травмы после нападения бездомных псов. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».

Уфа, Зоя Осколкова

Уфа. Другие новости 29.04.21

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