Жительницу Астрахани растерзали бродячие собаки, ведется проверка

Следователи в Астрахани начали проверку в связи с гибелью 44-летней женщины, чье тело с рваными ранами нашли на одной из городских парковок. Предположительно, местную жительницу насмерть загрызли бродячие собаки. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Тело погибшей с рвано-укушенными ранами было найдено утром 26 марта на парковке у одного из домов по 1-му проезду Рождественского.

Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи установят, являются ли раны прижизненными. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.

Астрахань, Наталья Петрова

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