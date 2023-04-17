Мэрия Екатеринбурга: «Отлов и чипирование собак – неэффективный метод»

Власти российских городов поддерживают администрацию Оренбурга, выступившую с заявлением о неэффективности закона ОСВВ, который предусматривает отлов, стерилизацию и вакцинацию собак, а также их последующее возвращение туда, откуда их привезли. Об этом, в частности, заявили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

«Метод отлов-стерилизация-выпуск в среду обитания является неэффективным, в связи с тем что стерилизованные и чипированные собаки не становятся менее агрессивными, в последующем сбиваясь в стаи, охраняя и защищая свои территории, проявляя агрессию и нападая на людей», – сказали «Новому Дню» в пресс-службе ратуши.

Напомним, ранее депутат заксобрания Оренбургской области Елена Афанасова заявила, что регион предлагает отменить закон об ОСВВ. «У нас был нормальный закон, который работал. А сейчас, с принятием этого «гуманного» закона, мы имеем то, что имеем. Это даже не первая смерть в нашем регионе. И в принципе по России это не единичный случай. Поэтому не дай Бог повторения», – сказала она 56orb.ru.

Также администрация Оренбурга совместно с правительством региона заявила о готовности разработать обращение в федеральный центр, чтобы закон ОСВВ изменили.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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