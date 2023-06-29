На Урале хотят построить 9 приютов для собак. Но денег пока нет

В бюджете Свердловской области на 2023 год не предусмотрены средства на строительство приютов для бездомных животных. Однако в планах правительства по-прежнему значится создание таких учреждений в шести уральских городах. Еще три города выразили готовность тоже присоединиться к этой программе.

Проблему безнадзорных животных обсудили на заседании комитета заксо по аграрной политике и земельным отношениям. Перед депутатами выступил заместитель директора Департамента ветеринарии Свердловской области Игорь Стрельцов. Он сообщил, что построить приюты для собак планируют в Алапаевске, Верхней Салде, Полевском, Верхотурье и Сысерти. Кроме того, готовность создать такие учреждения изъявили Асбест, Нижний Тагил и Первоуральск. В Асбесте в 2022 году уже разработали проект приюта на 272 животных, но вопрос о финансировании строительства еще не решен.

«Таким образом, сохраняется необходимость определения объема расходов областного бюджета на строительство приютов для животных без владельцев», – резюмировали в пресс-службе заксо.

Как уже сообщал «Новый День», только в Екатеринбурге насчитывается примерно 3-5 тысяч бродячих собак. Объем средств, выделяемых на их отлов, вакцинацию и стерилизацию, а также на содержание агрессивных особей в приюте (пожизненное за бюджетный счет), позволяет выловить примерно 700-800 собак, большую часть из которых выпускают обратно. А те, в свою очередь, попадая в ситуацию, когда вынуждены выживать, сбиваются в стаи и становятся агрессивными.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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