Стая собак, которая полгода терроризирует жителей Академического, покусала женщину с ребенком

В Академическом стая бездомных собак напала на маму с ребенком, покусав за ноги. Животные уже больше полугода терроризируют жителей новых кварталов, регулярно пугая владельцев домашних питомцев и детей. Но, несмотря на то, что собак отлавливают, их становится только больше. По факту данного нападения наконец-то Следственный комитет России начал процессуальную проверку.

«Инцидент произошёл 9 января 2023 года у одного из домов по улице Рябинина в Екатеринбурге. В результате произошедшего малолетний ребенок получил укушенную рану ноги, женщина также получила незначительное телесное повреждение, – сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области. – Следователем будут установлены точные данные о пострадавших и очевидцах случившегося, проведены их опросы, осуществлены иные необходимые проверочные мероприятия, в том числе планируется истребовать информацию о принятии уполномоченными должностными лицами мер по предупреждению фактов нападения бродячих собак на граждан. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, будут проведены необходимые экспертные исследования. По итогам проверки следователь СК примет процессуальное решение».

Как рассказывают жители улиц Парина и Рябинина, собаки терроризируют район уже более полугода. Они регулярно ходят стаей, неоднократно пытались напасть на маленьких домашних собак и людей. Горожане сообщали о бродячих собаках в управляющую компанию, мэрию Екатеринбурга, «Спецавтобазу» и другие инстанции. На что получали ответ, что отловом собак занимаются. «Новый День» писал о проблеме еще в октябре 2022 года. В «Спецавтобазе» агентству тогда сообщили, что регулярно выезжают на эти адреса: в апреле 2022 года поймали одну собаку, в июне – три. На январь 2023 года количество отловленных животных увеличилось до 12.

Но жители Академического говорят, что это никак не повлияло на количество бездомных собак. «Их становится только больше», – рассказали горожане. Проблема в том, что собак после стерилизации, курса вакцинации и лечения выпускают обратно. И если по одиночке стерилизованные животные ведут себя спокойно, в стае они остаются агрессивными, и это никак не связано с чувством голода, – рассказывают эксперты.

Все заявки на отлов бродячих собак в Екатеринбурге принимает администрация города. Сделать это можно по телефону: 8(343) 382-45-28 или через электронную приемную на официальном портале екатеринбург.рф.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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