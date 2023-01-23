Бездомные собаки, покусавшие женщину с ребенком, добрались до детского сада (ВИДЕО)

Стаю бездомных собак, которые в январе покусали в Академическом женщину с ребенком, заметили на территории детского сада. Сегодня утром минимум четыре животных спокойно разгуливали по площадкам учреждения, которое формально огорожено забором.

Стая бездомных собак в детском саду

«Сегодня в 6:30 четыре собачки бегали по территории детского сада № 150, встречали детишек, видимо. Когда я уже перестал снимать видео, они испугались мужчины и убежали за дом № 47 на улице Рябинина», – рассказал житель квартала Eleven. По всей видимости, животные смогли пролезть под забором: там есть небольшой зазор.

Жители улиц Академика Парина и Рябинина по-настоящему напуганы. В январе эта стая бездомных собак уже напала на женщину с ребенком. Их еле отбил подоспевший на помощь мужчина. В противном случае травмы могли бы быть более серьезными. Ранее животные агрессивно реагировали на горожан, выгуливавших домашних питомцев, нападали на собак.

«Весь квартал – в страхе. В чатах постоянно обсуждают, что же делать с собаками. Люди пишут обращения в «Спецавтобазу», мэрию, администрацию Академического. В ответ приходят отчеты, что собак отлавливают. Но стая с осени не стала меньше – она только разрастается, – рассказала «Новому Дню» жительница Академического. – Многие жители квартала покупают отпугиватели собак и специальные перцовые баллончики. За детей очень страшно».

«Новый День» направил запрос главе администрации Академического Николаю Смирнягину с просьбой рассказать, какие меры принимаются для защиты жителей от агрессивных животных. В ответ он в очередной раз напомнил, что отловом бездомных собак в Екатеринбурге занимается ЕМУП «Спецавтобаза». По данным администрации, с ноября 2022 года от жильцов квартала Парина – Рябинина – Ландау – де Геннина поступила 21 заявка. В большинстве случаев было сказано, что собаки приходят со стороны стройки на улице Академика Ландау (жители говорят, что строители прикармливают собак).

«Обитающие на стройке животные имеют свободный выход в жилой район, а при первых признаках опасности скрываются на территории стройки. При обследовании территории застройщика в местах расположения бытовок строителей, обнаружены места скопления мусора, на которых, в том числе находятся пищевые отходы, что способствует постоянному нахождению собак на данной территории, – сообщили в ответе, подписанном Николаем Смирнягиным. – Специалисты по отлову животных выезжали на указанные адреса 33 раза и отловили 12 животных. С отловленными животными проведена спецобработка, чипирование. Не проявляющие агрессию животные по закону выпускаются в среду обитания, где и были выявлены».

Также глава района рассказал, что «с целью предотвращения нахождения собак на территории Академического проведено оперативное совещание». Там были «выработаны меры, которые исключат пребывание бездомных животных на территории строительных площадок Академического района», – говорится в ответе Николая Смирнягина. Правда, какие именно меры будут применять, не уточняется.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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