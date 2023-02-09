Глава Академического: строителям запретили кормить бездомных собак в районе

Глава администрации Академического района Николай Смирнягин рассказал, что строителям в районе запретили прикармливать бездомных животных. За этим следят представители девелопера.

«С этого вся ситуация с бездомной стаей начиналась: рабочие, охранники на стройплощадке прикармливали бездомных собак. Но [после совещания в администрации] застройщик издал приказы, которыми запретил своим работникам прикармливать животных. За этим следят. Потом «Спецавтобаза» поработала, и пока вроде ситуация нормализовалась. Мы и сами часто ездим через эти стройплощадки, я видел раньше этих собак. Сейчас их нет», – рассказал «Новому Дню» глава района Николай Смирнягин.

Жители Академического говорят, что в последние пару недель в чатах района действительно не поднимался вопрос собачьей стаи. «Лично я не видел собак в последние дни. Либо их нет, либо просто не встречал», – отметил житель квартала Eleven. Напомним, жители Академического еще с осени 2022 года жаловались на стаю бездомных собак, которая держала в страхе кварталы в границах улиц Де Геннина – Парина – Ландау – Рябинина. «Спецавтобаза» периодически производила отловы по заявкам горожан, но чипированных и стерилизованных животных отпускали обратно, и стая продолжала разрастаться. В январе 2023 года собаки покусали маму с ребенком, которые рано утром шли по улице. А чуть позднее животных видели на территории детского сада №150.

Ранее «Новый День» направлял запрос в администрацию Академического, где сообщили, что было проведено совещание, на котором выработали определенные меры, не допускающие нахождение собак на стройках. Но какие – не уточнялось. Всего за последние месяцы «Спецавтобаза» выезжала в этот квартал 33 раза, и отловили 12 животных.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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